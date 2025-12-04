Las obras del tren a Ferrazo sufren un retraso y el Puerto prorroga el contrato

El Consejo de Administración del Puerto de Vilagarcía aprobó ayer prorrogar el plazo de ejecución de las obras del tren a Ferrazo que tendrían que estar listas por estas fechas. También el proyecto de Plan de Empresa para 2026, que incluye el de inversiones para los próximos años, además de dar cuenta de los datos de movimiento de mercancías, que confirman las buenas cifras publicadas recientemente, pues a estas alturas supera los tráficos del año pasado.

En cuanto a esa tercera fase del ferrocarril, cabe recordar que la Autoridad Portuaria formalizó el contrato con la valenciana Vilor Infraestructuras el pasado marzo por un precio de 1,6 millones de euros y ocho meses de ejecución a contar desde la firma del acta de replanteo, lo cual debía hacerse en el mes siguiente. Con la prórroga aprobada ayer, los trabajos tendrán que estar finalizados en junio de 2026.

Durante la reunión también se desgranaron los datos al cierre de noviembre. El movimiento de mercancías acumulado en los once primeros meses ascendió a 1.421.075 toneladas, mientras que el año 2024 se cerró con un tráfico total de 1.409.823, así que a falta de un mes para acabar 2025 «parece claro que superaremos nuevamente la cifra de 1,5 millones de toneladas movidas a cierre del ejercicio», declaró su presidente, José Manuel Cores Tourís.

Los miembros del Consejo de Administración en la reunión de ayer / Iñaki Abella

Por categorías, se mantiene la tónica que viene caracterizando el ejercicio desde su comienzo: una subida destacable en la de mercancía general, sobre todo de los graneles líquidos, y una ligera caída en los graneles sólidos.

Contenedores, positivo

En ese general se han movido 747.017 toneladas de las cuales, 282.303 corresponden a los contenedores y «es muy destacable el buen comportamiento de esta mercancía, ya que se contabilizan provisionalmente, a cierre de noviembre, un total de 34.147 TEUs movidos, lo que supone un incremento porcentual de más del 15% con relación al año anterior y la mejor cifra en el acumulado de los 11 primeros meses del año desde el 2019», detallaron desde la institución.

En esta categoría también destacaron las cifras de la primera línea Ro-Ro, el servicio semanal que conecta Vilagarcía con Róterdam y que aporta más de 140.000 toneladas a la estadística portuaria en sólo seis meses, ya que comenzó a funcionar a finales de mayo. El aluminio es el principal producto en este caso.

En cuanto a graneles sólidos se han movido 356.115 toneladas, un 6,6 % menos que en el mismo periodo del pasado año, y en la de líquidos se contabilizan un total de 317.943, con un incremento del 30%, siempre según las mismas fuentes.

En la distribución de tráficos portuarios, la mercancía general supuso hasta noviembre el 52,6% de todo el movimiento; los graneles sólidos, un 25% del total, y los líquidos, el 22,4%. Con relación al año pasado, desde la Autoridad Portuaria indican que se trata de porcentajes similares.