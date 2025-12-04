Unas obras en la depuradora de Vilagarcía podrían provocar cortes de agua este jueves

Unas obras que se realizarán en la noche de este jueves en la planta de tratamiento de agua potable de Trabanca Badiña, entre las 22.00 y las 24.00 horas, podrían provocar cortes de suministro o una disminución del caudal, apuntó esta mañana el Concello de Vilagarcía.

La actuación consistirá en el cambio de los contadores de caudal, un paso más en el PERTE que permitirá la digitalización completa del ciclo del agua en Vilagarcía, mejorando así el servicio tanto en el abastecimiento a la población como en una gestión más eficiente de los recursos.

Los PERTE son Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica, un instrumento de colaboración público-privada —en este caso, entre el Gobierno Estatal y la empresa concesionaria del servicio, Espina & Deflín—, financiado con fondos europeos (Next Generation).

“Tanto el Ayuntamiento de Vilagarcía como la empresa son plenamente conscientes de las molestias que estas obras pueden ocasionar, pero también de los beneficios que aportarán a la calidad del servicio que reciben los vecinos de Vilagarcía, por lo que solicitan comprensión y colaboración”, indicaron desde la administración municipal.

Precisamente para minimizar estas molestias, las obras de sustitución de los sistemas de medición de caudal se realizarán después de la hora de la cena, cuando el consumo se reduzca significativamente en comparación con el día.

El PERTE de Vilagarcía de Arousa cuenta con un presupuesto de 3,9 millones de euros, de los que 2,7 corresponden a la renovación total de los casi 20.000 contadores, que a partir de ahora serán inteligentes, permitiendo medir, registrar y transmitir automáticamente el consumo de agua en tiempo real.

Se instalarán 49 contadores en la red general y en la ETAP, placas solares, nuevos caudalímetros y un sistema de análisis de desinfección de la propia depuradora.