O Grove explota el maridaje entre su centollo y las setas

Los cocineros Óscar Cousido, de Tapería Plaza, y Marcos Otero, de Afuego Tapería, son esta tarde, junto con el experimentado micólogo navarro Miguel Ángel Delgado, los tres protagonistas de una nueva actividad enmarcada en las jornadas de exaltación del centollo que organiza Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes).

Esta vez es un taller de cocina en el que, como en ediciones anteriores, se brinda a los participantes la oportunidad de familiarizarse con el centollo y la setas, pues se trata, precisamente, de maridar ambos productos.

La cita es en la sala mirador de la lonja de contratación de pescados y mariscos, precisamente donde cada tarde se subasta el afamado Centolo do Grove.

Los hosteleros Pablo Agrelo e Isabel Castro. / FdV

Esta marca de calidad y diferenciación creada hace años por la cofradía de pescadores San Martiño, sigue marcando tendencia, de ahí que el producto que se luce en las pescaderías y plazas con esta etiqueta sea el más demandado por el consumidor

Y eso es posible, también, gracias a las jornadas promocionales que la patronal meca y la propia cofradía organizan cada año, ofreciendo a grovenses y visitantes actividades como la desplegada ayer en la lonja.

Así avanza la Festa da Centola, unas jornadas gastronómicas que están lanzadas en los hoteles y restaurantes colaboradores prácticamente desde que se lanzó la campaña de pesca, el pasado 9 de noviembre.

Por cierto, que esos hoteles y restaurantes se disponen a aprovechar al máximo un intenso puente festivo en el que, a buen seguro, el «rey de los mariscos» será el producto más demandado por sus clientes.