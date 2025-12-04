Nuevos bancos marisqueros abiertos

El episodio tóxico sigue limitando la actividad en los bancos marisqueros y, sobre todo, las bateas de cultivo de mejillón. Pero, al menos, el sector empieza a ver la luz al final del túnel, ya que, aunque sea muy poco a poco, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) va autorizando la apertura de nuevas zonas de cultivo de infaunales y polígonos bateeiros.

Marisqueo a pie en la ría de Pontevedra. | Gustavo Santos

Ayer, sin ir más lejos, el laboratorio de referencia que dirige Covadonga Salgado permitió la extracción de infaunales como la almeja y el berberecho en la Zona II y la Zona III.2 de Pontevedra.

Esto significa que en ella ya hay más zonas abiertas que cerradas, permaneciendo inactivas en la tarde de ayer la Zona I, la III.1 y la Zona IV.1.

Esta disminución de los dinoflagelados causantes de la toxina diarreica (DSP) apreciada en aguas de Pontevedra también se hizo notar en la de O Corgo-A Coruña, con una sola zona de infaunales que fue igualmente reabierta ayer por el Intecmar.

A su vez, en la ría de Vigo siguen tres cerradas y tres están autorizadas para la extracción, como lo están todas las de Arousa y las de Muros-Noia.

Más lentas avanzan las cosas para los bateeiros, que no pierden la esperanza de poder recuperar el ritmo cuanto antes pero que de momento deben conformarse con solo ocho polígonos abiertos que, lógicamente, no son suficientes para atender la importante demanda. De ahí la preocupación del sector, tanto por lo que tardan las biotoxinas en desaparecer como por la caída de precios que se producirá cuando la descarga sea masiva.