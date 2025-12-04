Martín Códax amplía su colección de reconocimientos internacionales

Bodegas Martín Códax presume de sus últimos logros en cuanto a distinciones a nivel nacional e internacional, concedidas tanto para diferenciar su modelo de funcionamiento cooperativo como los diferentes vinos que produce.

Son reconocimientos que, consideran los ganadores de los mismos, «ponen en valor el trabajo de las familias viticultoras que forman parte de la bodega y que cultivan sus parcelas con un profundo respeto por el entorno y la identidad atlántica del territorio».

Destacan en esta firma cambadesa su distinción como Cooperativa del Año en el Rías Baixas Special Report 2025 del crítico británico Tim Atkin MW, «uno de los prescriptores más influyentes del panorama internacional del vino».

Ese informe no solo alaba a la bodega de Vilariño, sino también a su espumoso «Martín Códax 85», bautizado así por haber sido elaborado con 85 meses de crianza en rima.

Parece ser que «ha sido nombrado vino espumoso del año», lo cual, junto con el reconocimiento a la bodega, «consolida nuestro liderazgo dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas y refuerza el valor de nuestro modelo de viticultura cooperativa, basado en la unión, la sostenibilidad, la innovación y la excelencia enológica», remarcan desde la bodega.

La misma por cierto, que recuerda que no es la primera vez que logra esa distinción como Cooperativa del Año, lo cual «avala una trayectoria marcada por la defensa del albariño como variedad emblemática, la apuesta constante por la investigación y la mejora continuada de la calidad, así como por un modelo de crecimiento responsable, socialmente comprometido y con una clara vocación internacional».

En cuanto a la elección de «Martín Códax 85» como Vino Espumoso del Año, se trata de «un nuevo respaldo a la trayectoria de la bodega en la elaboración de espumosos de calidad».

Ya se había explicado cuando se lanzó al mercado que se trata de un espumoso singular, elaborado exclusivamente con albariño y «sometido a una crianza prolongada de 85 meses en rima, que representa la máxima expresión del tiempo, la paciencia y la influencia atlántica en este tipo de elaboraciones».

Esta nueva distinción «refrenda nuestra apuesta por la investigación, la innovación y la elaboración de vinos de largo recorrido», explican en la bodega.

Donde añaden que «el informe de Tim Atkin MW ha vuelto a reconocer de forma destacada la calidad del conjunto de los vinos de la bodega, con numerosas referencias por encima de los 90 puntos».

Destacan las puntuaciones obtenidas por el «Martín Códax Arousa 2022», «Martín Códax Gallaecia», «Martín Códax Orange Wine 2023», el «Organistrum» de la añada 2022 y el «Martín Códax Vindel» de ese mismo año.

El «Martín Códax Lías», «Martín Códax Albariño» y «Martín Códax Espumoso» son otras referencias distinguidas.