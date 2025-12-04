Un herido leve en una colisión por alcance en Tremoedo
Vilanova
Un herido leve es el resultado de un accidente que se registró ayer en Vilanova de Arousa a la altura de la rotonda de Tremoedo, en el acceso a la VG 4.3. En ese punto, sobre las 8.10, se registró una colisión por alcance, resultando herido uno de los ocupantes de los vehículos en un brazo. El hombre acabaría siendo trasladado al Hospital de O Salnés por una ambulancia del 061.
