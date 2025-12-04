Durán reclama el final de las aceras para la PO-549

Acabar las aceras de la Po 549 desde San Miguel hasta el límite con Cambados y culminar las obras de humanización del entorno de O Esteiro son dos de las cuestiones que el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, ha puesto encima d ela mesa de la Consellería de Infraestruturas, dirigida por María Martínbez Allegue. El regidor vilanovés aprovechó una reciente visita de la titular de ese departamento a Vilanova para plantearle estas dos cuestiones que, en estos momentos, «serían prioritarias para nosotros».

En el primero de los casos, Durán reucerda que la PO-549 ha sido sometida a una importante remodelación centrada en la mejora de la seguridad vial, lo que conllevó la construcción de aceras por todo el trazado, aceras que incluyen la posibilidad de ser usadads como carril bici.

Sin embargo, esa remodelavción no se comp’letó del todo «ya que quedan sin ejecutarse unos 200 metros lineales entre San Miguel de Deiro y el l`´imite territorial con Cambados que esperamos que puedan llevarse a cabo cuanto antes para mejorar la seguridad vial en esa zona y unificar la imagen del vial a su paso por Vilanova».

La otra obra es la instalación dce una barandilla en la zona de O Esteiro ya que, en la actualidad, permanece con un vallado de obra que desluce la belleza del paisaje. Durán asegura que la Consellería está dispuesta a acometer la actuación pero «falta el permiso de Costas, un trámite que esperamos que se haga en un breve espacio de tiempo después de la transferencia de competencias». El regidor asegura que «estamos muy contentos con la obra que se realizó allí, que incluyó la instalación de unas escaleras para las mariscadoras, pero todavía no tenemos esa barandilla que culminaba el proyecto y que se ha ido retrasando demasiado tiempo».