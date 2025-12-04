Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El documental «Mulleres en Rede» se presentará el año que viene

R. A.

Arousa

El trabajo audiovisual que están desarrollando la Asociación Castelo Conta y el Colectivo Grigri, en colaboración con la Xunta de Galicia, verá la luz a principios del próximo año. Lo hará en un formato audiovisual que recopila las voces, los objetos y los recuerdos compartidos en los diferentes talleres que se han desarrollado por la geografía gallega, entre ellos, el que tuvo lugar el pasado día 27 en A Illa. El proyecto avanza así hacia la creación de un archivo afectivo y comunitario que honra la memoria de las mujeres del rural gallego y abre caminos para que estas historias sigan vivas y transmitiéndose a las nuevas generaciones.

El acto que se desarrolló en A Illa contó con la presencia del actor Xosé Antonio Touriñán, en representación de Castelo Conta, el cual subrayó la relevancia de proyectos como este, que «reconocen, documentan y ponen en valor el legado de las participantes». La directora de la iniciativa, Hadriana Casla se centró en que estas iniciativas fortalecen la red de apoyos y de escucha activa sobre los cuidados y la vida comunitaria. El taller finalizó con un taller guiado por Casla, en el que cada participante presentó un objeto personal acompañando sus historias y memorias, con participación de varios grupos.

