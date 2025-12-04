El documental «Mulleres en Rede» se presentará el año que viene

El trabajo audiovisual que están desarrollando la Asociación Castelo Conta y el Colectivo Grigri, en colaboración con la Xunta de Galicia, verá la luz a principios del próximo año. Lo hará en un formato audiovisual que recopila las voces, los objetos y los recuerdos compartidos en los diferentes talleres que se han desarrollado por la geografía gallega, entre ellos, el que tuvo lugar el pasado día 27 en A Illa. El proyecto avanza así hacia la creación de un archivo afectivo y comunitario que honra la memoria de las mujeres del rural gallego y abre caminos para que estas historias sigan vivas y transmitiéndose a las nuevas generaciones.

El acto que se desarrolló en A Illa contó con la presencia del actor Xosé Antonio Touriñán, en representación de Castelo Conta, el cual subrayó la relevancia de proyectos como este, que «reconocen, documentan y ponen en valor el legado de las participantes». La directora de la iniciativa, Hadriana Casla se centró en que estas iniciativas fortalecen la red de apoyos y de escucha activa sobre los cuidados y la vida comunitaria. El taller finalizó con un taller guiado por Casla, en el que cada participante presentó un objeto personal acompañando sus historias y memorias, con participación de varios grupos.