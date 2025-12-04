El Día de la Discapacidad se convierte en altavoz reivindicativo de inclusión

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado ayer, se convirtió en una jornada de convivencia y reivindicación en diferentes puntos de la comarca. El Centro de Educación Especial de Vilagarcía y el Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad (CODI) de Valga celebraron sendos actos en los que los usuarios fueron los auténticos protagonistas de la celebración, acompañados por sus familias, equipos educativos y representantes de los gobiernos locales.

En Vilagarcía, el alumnado y profesorado del Centro de Educación Especial diseñaron un acto propio para conmemorar la fecha, al que se sumó el Concello. El concejal de Deportes, Carlos Coira, asistió a la celebración y destacó "el trabajo cuidadoso y muy pensado" del centro para dar visibilidad a las capacidades del alumnado.

El acto giró en torno a un diálogo guionizado con los usuarios del centro, que sirvió como hilo conductor para presentar el proyecto curricular de centro "Contar". A través de esta iniciativa, el CEE trabaja la narración de historias y la creación de cuentos, no solo para contarlos entre ellos en el aula, sino también con la intención de compartirlos con otras personas y centros educativos.

Un momento de la actividad desarrollada en el Centro de Educación Especial. / Iñaki Abella

Dentro de este proyecto, el centro ya tiene puesta la mirada en el 22 de abril, fecha en la que organizará una gala en el Auditorio de Vilagarcía, a la que se invitará a otros colegios "para ver exponer diferentes trabajos, compartir experiencias y mostrar el trabajo que hacen en torno a la diversidad y la inclusión", explicó Coira.

La jornada concluyó con la proyección de un vídeo sobre la futura gala y las actividades que el CEE desarrolla durante el curso, un montaje muy emotivo que recogía escenas del día a día en el centro y que fue recibido con aplausos y alguna lágrima entre el público.

El CODI de Valga también hizo disfrutar a toda su comunidad en un encuentro en el que también estuvo presente el alcalde José María Bello Maneiro, así como los concejales Carmen Gómez y Pedro Calvo.

Uno de los momentos centrales fue la proyección de un vídeo con un manifiesto elaborado y leído por los propios usuarios, en el que reclamaron respeto, integración e igualdad de oportunidades para demostrar sus capacidades. Sobre ese mismo tono reivindicativo interpretaron su propia versión de la canción "Color esperanza".

En Valga los usuarios interpretaron la canción «Color esperanza». | FdV

Tras la parte más institucional, la celebración se trasladó a un ambiente más festivo y cercano con una merienda a base de chocolate caliente y dulces elaborados por las familias, que sirvió para reforzar el papel del CODI como espacio de encuentro y apoyo mutuo.

La jornada en Valga dejó también una huella permanente en las paredes del centro. Los usuarios del CODI pintaron un mural en el que una mujer, de espaldas, mira al mar, acompañado del lema: "Como o mar, a diversidade adáptase, transfórmase e nas ondas atopa a súa beleza".

De este modo, tanto el CEE de Vilagarcía como el CODI de Valga utilizaron el Día Internacional de la Discapacidad en altavoz para sus proyectos educativos y de inclusión para todo el año.