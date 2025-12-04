Detenido un conductor de Valga que triplicaba la velocidad

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra interceptaron en el Concello de Cuntis a un conductor que circulaba a 146 km/h en un tramo limitado a 50.

El radar detectó un vehículo circulando con exceso de velocidad en la carretera Nacional 640 a la altura del municipio, más concretamente en un tramo de vía donde está limitada su velocidad máxima por señal específica en cincuenta kilómetros por hora.

Los guardias civiles del destacamento de tráfico lograron detener la marcha del turismo e identificar a su conductor, que resultó ser un varón de 34 años vecino del Ayuntamiento de Valga.

Acto seguido procedieron a realizar la investigación por un supuesto delito contra la seguridad vial, poniendo tales hechos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de guardia de Caldas de Reis.

Las penas a cumplir por este tipo de delitos «pueden llegar a ser de prisión y, en todo caso, de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años», explican desde la Guardia Civil sobre el suceso.

FARO DE VIGO ya explicó el lunes que, ante la celebración de las fiestas navideñas, la Guardia Civil de Tráfico ha decidido reforzar los controles en las carreteras de la provincia, tanto los de velocidad como los tendentes a evitar la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.