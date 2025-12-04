El debilitamiento del episodio tóxico habilita tres polígonos bateeiros más en las rías gallegas

Aunque muy lentamente, el episodio tóxico que afecta a las rías gallegas desde mediados de octubre sigue diluyéndose. Esta mañana se autorizaba la extracción de mejillón en tres polígonos bateeiros más, concretamente en el Sada 1 (Ares-Betanzos) y los arousanos Pobra A y Pobra C.

De este modo son once los autorizados para la extracción, pues a los citados se suman el Sada 2, los arousanos Pobra E.1, Vilagarcía A, Vilagarcía V1 y Vilagarcía B2, y los vigueses Redondela B, Redondela C y Redondela D, a los que entre mañana y el sábado quizás haya que sumar el Redondela E.

Esto es tanto como decir que hasta esta tarde continúan 40 polígonos afectados que pueden albergar alrededor de 2.200 bateas. Es decir, que aún queda mucho por mejorar para recobrar la normalidad en el sector bateeiro, que tiene la esperanza de recuperar antes de Navidad tanto el tiempo perdido como parte del dinero dejado de ganar.

Descargas de mejillón para el mercado de fresco, en el que se nota la demanda de producto desde Francia e Italia. / FdV

A este respecto, la llegada de un nuevo temporal a la costa gallega solo sirve para empeorar las cosas y agravar la preocupación de los mejilloneros, pues con las bateas cargadas de producto el riesgo de desprendimiento a causa del viento y el oleaje es mucho mayor.

Los bateeiros de Meloxo se quejan

También en relación con los bateeiros, decir que los que operan en Porto Meloxo (O Grove ) vuelven a quejarse. Hoy mismo insisten en las carencias de estas instalaciones, a pesar de que Portos de Galicia invirtió en ellas recientemente 100.000 euros, como aseguraron desde el propio ente público, dependiente de la Consellería do Mar.

Imagen aportada por los bateeiros de Meloxo para demostrar la falta de iluminación, esta mañana. / FdV

Ayer varios armadores de barcos auxiliares de acuicultura lamentaban que la zona de atraque y descarga es insuficiente, toda vez que las rampas desaparecen casi por completo con la pleamar.

Esta mañana se escuchaban nuevas quejas, esta vez acompañadas de fotografías –aportadas por los propios bateeiros– alusivas a los problemas con el alumbrado público de la zona portuaria.

«Puede que invirtieran mucho dinero, pero lo cierto es que las luces están apagadas», proclamaban los productores al tiempo que mostraban las fotos de un muelle en penumbra.