Correos vuelve a ofrecer a los peregrinos el traslado de su mochila

Correos ha puesto a disposición de los peregrinos que vayan a hacer el Camiño de Santiago el próximo año, sea por el Portugués o por la Variante Espiritual que atraviesa O Salnés, la posibilidad de contratar su servicio de transporte de mochilas etapa a etapa. El Paqmochila, que se puede contratar en la web que lleva ese nombre, se reserva a través de un sencillo formulario disponible en nueve idiomas, permite al peregrino caminar sin cargar su equipaje a lo largo del Camiño. El cartero recogerá la mochila en el alojamiento indicado en la reserva a partir de las 8.00 y lo dejará en el siguiente antes de las 14.30.

El servicio está disponible todo el año entre Tui y Santiago, algo que ya ocurría en años anteriores.

Correos también ofrece otros servicios a los peregrinos. Entre ellos destacan el Paq Peregrino, para enviar maletas y paquetes a Santiago, de vuelta a casa o a cualquier punto del Camiño de Santiago; el Paq Bicicleta, para enviar las bicicletas tanto antes como después del Camino; y la consigna en Santiago, situada en la oficina de Correos de la Rúa do Franco, a dos minutos a pie de la Catedral.

La web www.elcaminoconcorreos.com cuenta además con un buscador específico de alojamientos con información de más de 4.000 albergues, hostales, pensiones y hoteles presentes en las rutas más populares del Camiño. En la web también se puede encontrar información pormenorizada de cada etapa de las distintas Rutas Xacobeas, con consejos de los carteros de las distintas zonas.