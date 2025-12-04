Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Contratan el ascensor del local social de Trabanca Sardiñeira

El Ayuntamiento destina 32.670 euros a mejoras como esta y la estufa en el de A Torre

L. R.

Vilagarcía

El centro cultural de Trabanca Sardiñeira contará dentro de poco con el ascensor prometido. El Concello acaba de contratar la actuación y también una estufa de pellets para el local de A Torre y pequeñas mejoras en el Auditorio municipal por un total de 32.670 euros.

Desde Ravella indicaron que el elevador tendrá un coste de 18.148 euros y que el plazo de ejecución del contrato es de un mes, a contar desde la formalización con la empresa elegida, Schindler S.A. De este modo, el local se adaptará a la normativa de accesibilidad para que personas mayores o con movilidad reducida puedan llegar a la planta superior.

Y en cuanto a la actuación de A Torre, lo hará Ecovila por 11.883 euros y el mismo plazo. Además de la estufa se incluye toda la infraestructura necesaria para mejorar el confort del centro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents