Concierto de Neno Vudú en el Auditorio

El Auditorio de A Illa acogerá el próximo sábado el concierto del músico y creador local Victorio Domínguez, más conocido como Neno Vudú. El acto, que comenzará a las 21.00 horas, servirá para presentar el álbum «El sabor de la justicia». El evento tendrá entrada totalmente gratuita.

