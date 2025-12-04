Los Concellos de O Salnés tienen que repartirse el pago de un millón de euros

La Mancomunidade do Salnés vive un año intenso en materia de infraestructuras y hoy detallará los proyectos ejecutados y los encaminados, destacando los relacionados con el agua que abastece a prácticamente los nueve Concellos. De hecho, estos deberán ponerse de acuerdo en cómo van a pagar el millón de euros largo para cofinanciar con la Xunta la ampliación de la planta potabilizadora y la impermeabilización de la tubería de O Grove.

La cantidad se incluirá en el presupuesto de esta entidad supramunicipal para 2026 y las alternativas son las mismas que hace unos meses: o solicitar un préstamo bancario, como se ha hecho en el pasado, o incluirla en la nueva concesión para la gestión del servicio, teniendo en cuenta que la actual expira el próximo año.

Cabe recordar que el total de ambos proyectos, que están en fase de redacción y preparación, es de seis millones de euros de los cuales, la Xunta asumirá el 80%, un porcentaje bastante elevado a la vista de otros casos y los propios de estas comarca.

Tampoco hay nada decidido sobre cómo se repartirán la cifra entre los Concellos: si por igual o con diferencias teniendo en cuenta algunos criterios. Normalmente, esta unión voluntaria de municipios paga a escote algunas cuestiones, pero se trata de una cantidad importante y ya hay voces críticas con las posibilidades. En concreto, ayer surgieron desde A Illa, pero Vilagarcía también tiene mucho que decir, pues tiene su propio sistema de abastecimiento y el comarcal únicamente suministra a Vilaxoán y otros pocos núcleos.

El pleno comarcal se reúne hoy para abordar estos asuntos y el BNG ya alzó ayer la voz, lamentando que el gobierno del PP lleve a aprobación un proyecto «sin dotación presupuestaria, sin convenio con la Xunta y con una aportación inicial de más de un millón de euros procedentes de los Ayuntamientos, repartido a partes iguales, sin criterio alguno de población o territorio. Es inaceptable que nos obliguen a asumirlo sin garantías ni compromiso de la Xunta», manifestó su portavoz, Manuel Suárez.

«Inversiones virtuales»

El también primer teniente de alcalde isleño se quejó de que los compromisos anunciados en estos meses por el equipo de David Castro «no figuren en los presupuestos de la Xunta ni de la Mancomunidade» y por eso les llamó «inversiones virtuales, promesas vacías» mientras que la ciudadanía «sufre cada verano restricciones en el abastecimiento y la tubería de O Grove rompe una y otra vez». Asimismo destacó que «son dos años así», desde la «vergonzosa moción de censura condicionada por la concesión de una liberación en la Diputación a cambio de un voto», reseñó sobre el salario del independiente meañés.