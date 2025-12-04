Cambados buscaría terrenos para una residencia con un concurso público

El ofrecimiento del Concello de Cambados de entregar una parcela gratis a la Xunta para que construya y gestione una residencia pública de mayores sigue vigente. Tiene varias alternativas estudiadas, pero abriría un concurso público al que los propietarios con terrenos presentasen sus ofertas.

Tanto es así, que en cuanto anunció su intención de crear 24 nuevas en este mandato, el alcalde Samuel Lago envió una carta a su presidente solicitándole que «nos tuviera en cuenta».

Fue hace meses y aún no ha obtenido respuesta, pero el asunto ha revivido tras el último pleno, cuando se aprobó una moción del socio de Somos para reclamar una residencia. Para el PP la única forma de conseguirla es acudir con todo prácticamente listo: el «mejor proyecto» y las opciones de terreno. Sin embargo, el cuatripartito teme dar pasos en firme y quedarse compuesto y sin novia, y fundadamente, porque cuando fue la crisis por el cierre del asilo ni siquiera consiguió que la conselleira de Política Social le recibiera.

Por otra parte, el regidor no confía mucho en ese anuncio, realizado en abril. Sospecha, porque no hay nada definido aún, que la Xunta ofrecerá subvencionar la construcción de centros. «Sería un caramelo envenenado y una tomadura de pelo, un sin sentido, porque la dependencia es una competencia autonómica. Si pasamos por el aro pasará lo mismo que con el SAF, que nos daban una ayuda y hoy cuesta casi el doble y la diferencia la pagamos los pagafantas, los Concellos. Luego qué serían, ¿los colegios y los centros de salud? Además, no tenemos capacidad. Solo con la subida de ese servicio, Sogama y la escuela infantil se va prácticamente todo la capacidad de gasto», declaró. Eso sí, insiste en la disposición de «colaborar» comprando una parcela y haciendo todas las gestiones para que pueda construirla y gestionarla.

El dueño del antiguo asilo da nu evos pasos para el hotel

El dueño del antiguo asilo de Cambados, Iberus Capital Investment Group SL, está preparando su conversión en un hotel de lujo. Desde la reunión de septiembre no ha vuelto a mantener contacto con el Concello, pero está dando pasos y acaba de pedir autorizaciones para las conexiones de saneamiento y abastecimiento de agua.

Cabe recordar que también tendrá que promover una modificación de lo usos del suelo para poder realizar la actividad hotelera, pero todavía no hay constancia de este trámite. Según las informaciones trascendidas, y de las que dio cuenta este diario, pagó algo más de 2,7 millones de euros, por debajo de los cuatro pedidos inicialmente por la orden.

Su marcha y el cese de actividad fueron algo traumático para la villa en muchos ámbitos, incluyendo el sentimental tras 85 años de historia, pero también por la desaparición del servicio que, aunque privado, ofrecía precios ajustados a personas en situación de vulnerabilidad.