Cambados aplaza la Aldea de Nadal y ofrece una nueva ludoteca

El Concello de Cambados ha aplazado sine die la instalación y apertura de la Aldea de Nadal y del parque de atracciones de Torrado previstas para hoy, ante las previsiones de lluvias persistentes para los próximos días. Por otra parte, mantendrá abierto hasta el 18 de diciembre el plazo para un campamento navideño.

Es otra de las novedades de la programación de este año, se llama Campamento de Nadal Igualix. Xogo de deconstrución y tiene 20 plazas. Los formularios de inscripción pueden presentarse en la biblioteca.

Tendrá lugar del 22 al 31 de diciembre, en la Casa da Calzada, de 10.00 a 14.00 horas, y se trata de un servicio de conciliación que, previa reserva, puede empezar a las 9.00 horas.

Es gratuito y según la concejala de Igualdade, Mar Pérez, la temática central será la concienciación en género a través del juego. «Se trata de deconstruir machismos normalizados e invisibilizados de cara a construir mentalidades igualitarias».

Será como un videojuego en vivo en el que cada participante tendrá que pasar de nivel colaborando y superando pruebas relacionadas con esto, explorando valores igualitarios, cuestionando prejuicios y aprendiendo la importancia del respeto y la inclusión, según la edila.