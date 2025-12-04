El BNG de Valga critica el presupuesto: «No responde a las necesidades de los vecinos»

El BNG de Valga se opuso al Presupuesto de 2026 aprobado por la mayoría absoluta del gobierno local, pues considera que es una previsión «irreal y con falta de rigor, pensada únicamente para pasar el trámite e incapaz de responder a las necesidades reales» de los vecinos.

Su portavoz, Fran Devesa, señaló cuestiones como que el capítulo de ingresos recoge más de medio millón de ingresos «por impuestos y licencias del polígono industrial de A Medela que, de momento, solo existe en la cabeza del alcalde», declaró, recordando la existencia de dos sentencias contrarias y la oposición vecinal.

En cuanto a inversiones criticó duramente el dinero reservado para el resort de Porto Piñeiro: «875.000 euros que significan que uno de cada diez euros serán destinados a un proyecto que no responde a las necesidades reales de los vecinos», dijo, indicando, entre otras cosas, la necesidad de vivienda pública para «combatir la alarmante pérdida de población».

Pero además, «no existe un plan de viabilidad, ni un estudio económico del coste anual del mantenimiento de una infraestructura que nos puede endeudar aún más», añadió, asegurando que desconocen la cifra porque José María Bello Maneiro «se niega a decirla».

Asimismo indicó que en la lista de ayudas a entidades hay algunas «desaparecidas» y que en el anexo del cuadro de personal «se cometen varias negligencias».