Aumenta la preocupación por los últimos ataques a policías en Vilagarcía y Pontevedra

La preocupación va en aumento entre los agentes de la Policía Nacional y sus familias. Como también entre los sindicatos que los representan, y que alertan de un preocupante aumento de los ataques que sufren los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Aunque ha trascendido ahora, hace un mes un individuo armado con un cuchillo irrumpió en la Comisaría de Policía de Pontevedra para protagonizar lo que se cree un intento de «suicidio policial», es decir, que aquel agresivo intruso buscaba que los agentes se defendieran, se enfrentaran a él y acabaran matándolo.

Finalmente aquel individuo pudo ser reducido por tres agentes que tuvieron que utilizar escudos de protección y diferentes medios no lesivos.

El pasado sábado, un policía nacional de Vilagarcía, vio como un conocido delincuente lo amenazaba y atacaba en presencia de su mujer y sus hijas.

Son dos de los últimos casos conocidos, y se suman a aquel de hace poco más de un año en el que un hombre amenazaba con una motosierra a un policía nacional de Vigo. O a aquel otro que tuvo lugar en Valencia el mes pasado, cuando un agente de 41 años perdió la vida tras ser brutalmente agredido con una piedra en la cabeza mientras trataba de evitar un robo.

«Cada vez son más»

«Estamos viendo que cada vez son más los casos que se registran en el conjunto de España, y que nadie piense que solo sucede en otras regiones, porque también en nuestra comunidad se está notando un preocupante aumento de este tipo de agresiones», esgrime José Javier Martínez, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP) en la Galicia.

El mismo que alerta de que «las agresiones son cada vez más frecuentes, con unos 17.000 policías nacionales o guardias civiles agredidos anualmente con motivo de su profesión».

Razón por la cual «los agentes se sienten cada vez más desamparados y desprotegidos por quienes nos dirigen, que nos niegan lo que a otros sí conceden», señala el portavoz de la CEP.

Se refiere a un agravio y una discriminación que imputa al Ministerio del Interior y «nos hace estar preocupados por nuestra integridad cuando salimos a la calle a hacer nuestro trabajo y enfrentarnos a una delincuencia cada vez más violenta».

Razón por la cual «pedimos que el Estado cumpla sus promesas y deje de discriminar a la policía de todos, que se nos considere como autoridad en el ejercicio de nuestra profesión y que se reconozca esta como de alto riesgo», remarca José Javier Martínez.

Fuera de servicio

Quien aprovecha para ofrecer su poyo al agente de la Policía Nacional de Vilagarcía agredido en presencia de su mujer y sus hijas, ambas menores, cuando se encontraba fuera de servicio.

Como se avanzó ayer en la edición digital de FARO DE VIGO, sucedió el sábado por la noche, cuando la familia regresaba a su domicilio y un conocido delincuente habitual se encontró con ellos en el rellano de un inmueble.

Tras reconocerlo e identificarlo como policía, el individuo «lo amenazó con ir a por un cuchillo para rajarlo», según denuncia la propia Confederación Española de Policía (CEP), que usa esta agresión como ejemplo de «la impunidad de los delincuentes» y la indefensión de los agentes «ante la falta de leyes contundentes que los protejan de los violentos».

El relato de los hechos indica que, tras recibir las amenazas, el policía trató de evitar que su familia sufriera daños, por lo que se interpuso entre las niñas y el agresor, siendo golpeado en varias ocasiones.

En el forcejeo trató de inmovilizar al delincuente, que inmediatamente emprendió la huida, siendo detenido aquella misma noche para ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Vilagarcía, imputado por un delito de atentado contra agente de autoridad.

Pero tras prestar declaración fue puesto «en libertad, sin ninguna medida cautelar», lamenta el sindicato policial antes de explicar que se solicitó una orden de alejamiento que no fue atendida.

Es por ello que la CEP anuncia que va a recurrir la denegación de medidas de dichas medidas cautelares y que se personará como acusación particular «para defender los intereses de este agente y su familia».

Además de solidarizarse con ello, la CEP resalta que los hechos descritos «son de extrema gravedad, no por las lesiones, ya que por suerte no tenemos que lamentar lesiones graves en nuestro compañero, sino por la impunidad que existe hoy día hacia la figura de un agente de la Policía Nacional que es reconocido fuera de servicio».

Esa impunidad de la que habla el sindicato permite a un delincuente «agredir sin miramientos a un agente en presencia de su familia sin importarle las consecuencias».

Así lo denuncia el coordinador en Galicia de la CEP, Agustín Vigo, quien además sostiene que «la pérdida de autoridad ante la sociedad es consecuencia de la inacción del Gobierno de España, que ha permitido que se llegue a cotas de agresiones impensables».

Estos hechos, que la CEP considera «aberrantes en un país democrático», son directamente achacados por el sindicato a «la postura del Ministerio del Interior que dirige el ministro Marlaska, quien les niega la condición de profesión de riesgo y cuyo partido político vota en el Parlamento Europeo una iniciativa promovida para que todo policía agredido tenga la consideración de pertenecer a una profesión de riesgo y que esa agresión sea tipificada como un eurodelito».