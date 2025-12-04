Arousa despide al noviembre más lluvioso del último lustro

No hubo grandes inundaciones ni desbordamientos de ríos, pero el mes de noviembre que acabamos de dejar se ha convertido en el más lluvioso del último lustro en la comarca de O Salnés. Así lo indican los datos recogidos por dos de las estaciones meteorológicas que Meteogalicia tiene distribuidas por la comarca, donde se registraron cifras por encima de lo normal, incluso para un mes de noviembre, en el que la lluvia es una presencia habitual.

La más próxima a la ciudad de Vilagarcía es la estación meteorológica de Corón, situada en Vilanova de Arousa. En ese centro de Meteogalicia se recogieron 421,8 litros por metro cuadrado, una cifra que no solo supera a las registradas en los últimos cinco años, sino que está cerca de doblarlas.

Los dos años en precipitaciones más próximos son 2023, cuando se registraron 282,0 litros pro metro cuadrado, y 2022, cuando la cifra alcanzó los 284,9. Un ejemplo de la gran pluviosidad registrada es que, en noviembre de 2006, cuando se registraron las grandes inundaciones de Vilagarcía, el volumen global de lluvias fue de 401 litros por metro cuadrado.

Eso sí, a diferencia de aquella época, en la que en un solo día se recogieron 108,8 litros por metro cuadrado, que acabaron provocando las inundaciones, la jornada de este último mes de noviembre en la que se registró una mayor precipitación «solo» se alcanzaron 63,1 litros por metro cuadrado. La jornada más lluviosa ese mes de noviembre en Corón fue la del día 12, aunque al día siguiente, también se registraron más de 60 litros por metro cuadrado.

La estación meteorológica en la que se suelen registrar registros más altos de precipitaciones en la comarca de O Salnés es la que está situada en Armenteira (Meis). Los datos recogidos durante todo el mes de noviembre indican que se recogieron hasta 472,4 litros por metro cuadrado, manteniéndose este mes de noviembre como el más lluvioso del últimos lustro. Sin embargo, a diferencia de Corón, en Armenteira la diferencia no fue tan abultada con respecto a otros meses de noviembre. En 2023, la misma estación meteorológica recogió 422,6 litros por metro cuadrado, y en 2022, fuero 380,6. La jornada más lluviosa en Armenteira fue el día 12, cuando se recogieron 76,2 litros por metro cuadrado, siete litros más que al día siguiente, cuando los datos apuntan que fueron un total de 69,0. El resto de jornadas no se alcanzaron los 40 litros por metro cuadrado, e incluso, los últimos días del mes tan solo se registraron precipitaciones el día 29.

A pesar de ser el noviembre más lluvioso, lo cierto es que no se registraron problemas de inundaciones importantes. Ni siquiera el río Umia desbordó en puntos como Ponte Baión o Cabanelas, algo que sí ocurrió en 2023, cuando las aguas se salieron del cauce fluvial e inundaron los campos y llegaron, incluso, a obligar a cortar la carretera que une Ponte Arnelas con Cabanelas al quedar totalmente cubierta del agua del río.