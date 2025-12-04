Arosa viaja a Madrid para hacerse con los terrenos de Dorado

El alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa, viajará el martes a Madrid para firmar ante notario la adquisición de los terrenos incautados a Marcial Dorado y que se van a destinar a la creación de vivienda pública. Esos terrenos fueron adquiridos al Plan Nacional sobre Drogas, ente con el que se mantendrá una reunión de la que podrían salir nuevos acuerdos sobre terrenos.