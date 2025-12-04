Arosa viaja a Madrid para hacerse con los terrenos de Dorado
A Illa
El alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa, viajará el martes a Madrid para firmar ante notario la adquisición de los terrenos incautados a Marcial Dorado y que se van a destinar a la creación de vivienda pública. Esos terrenos fueron adquiridos al Plan Nacional sobre Drogas, ente con el que se mantendrá una reunión de la que podrían salir nuevos acuerdos sobre terrenos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- Un coche con heroína desató la operación con excavadoras de la Policía Nacional en Arousa
- O Salnés tiene dos alcaldes entre los quince mejor pagados de Galicia
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Así se seleccionan el mejor centollo y la mejor centolla de O Grove
- Galicia se sacude el episodio tóxico enviando mejillón a Italia y Francia
- Ordenan investigar al arquitecto municipal de Meaño por la planta de A Pedreira