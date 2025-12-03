Vilagarcía registró 15 delitos contra la libertad sexual en lo que va de año

La Policía Nacional de Vilagarcía recogió en lo que va de año 15 denuncias por presuntos delitos contra la libertad sexual, el triple que en el mismo periodo de 2024. Así se apunta en el último informe de criminalidad, actualizado a 30 de septiembre, y que acaba de publicar el Ministerio del Interior.

En concreto, los funcionarios de la Comisaría de Vilagarcía atendieron tres casos de violación, y otros 12 de agresiones contra la libertad sexual. Son, en conjunto, unas cifras muy superiores a las del año pasado por estas mismas fechas.

La estadística de criminalidad indica que, entre enero y septiembre pasados, se produjeron en Vilagarcía 1.362 ilícitos, entre delitos convencionales y «ciberdelitos», lo que supone un 0,6 por ciento más que en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, si se toma solo en consideración la criminalidad convencional, bajó un 1,7 por ciento. En el caso de los delitos telemático, ha vuelto a aumentar, pero con menos intensidad que en otros periodos anteriores.

Así, se denunciaron en la Comisaría arousana 296 infracciones (frente a las 270 del año pasado), de las cuales 241 fueron estafas, cuando en los nueve primeros meses de 2024 habían sido 232. Se da la circunstancia de que en los últimos meses, se hicieron en Vilagarcía varias campañas para concienciar a la población de los riesgos de internet y de la necesidad de adoptar precauciones, sobre todo en campañas de gran consumo, como el Black Friday o la de Navidad.

En lo que respecta a la criminalidad convencional, disminuyeron los robos con fuerza en los domicilios, pero en cambio han aumentado los robos de vehículos.

Así, el balance señala que entre enero y septiembre pasados se cometieron 25 robos en domicilios y negocios, frente a los 38 del año pasado. También hubo menos hurtos en los tres primeros trimestres de este año (238, frente a los casi 260 del mismo periodo de 2024). Sin embargo, sí se produjeron más sustracciones de vehículos. Hace un año, la Policía Nacional contabilizó siete casos entre enero y septiembre, y en este 2025 ya se habían producido 12 a finales de septiembre.

Finalmente, también se han levantado más actas para delitos por tráfico de drogas. En concreto, se formalizaron 27 denuncias por este motivo, cuando el año pasado habían sido 18.

Abel Losada

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, calificó ayer de «extraordinariamente positiva» la evolución de la criminalidad en la provincia, ya que muestra un descenso del 4,4 por ciento en la delincuencia convencional .

En lo que atañe a la ciberdelincuencia, el aumento porcentual en la provincia es del 10,2 por ciento, pasando de 6.722 a 7.406 delitos, principalmente estafas. Aun así, explicó Losada, se trata de un aumento porcentual inferior al observado en la serie histórica reciente. «Los números son tozudos y demuestran, una vez más, que vivimos en una provincia extraordinariamente segura, con unos índices de criminalidad magníficos incluso en el contexto español», concluyó Losada.