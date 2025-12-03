Vilagarcía recibe su quinto crucero del año, con 460 pasajeros

El crucero «Amadea» hizo ayer escala durante siete horas en el Puerto de Vilagarcía. El buque arribó a muelle sobre las 13.00 horas, procedente de Lisboa (Portugal). Amarró en Ferrazo Norte, y tenía prevista su salida para las 20.00 horas, rumbo al puerto británico de Portsmouth.

El «Amadea» es un crucero con bandera de Gran Bahamas y casi 193 metros de eslora, operado por la naviera Phoenix Reisen. Desde la Autoridad Portuaria de Vilagarcía indicaron que a bordo viajan un total de 461 pasajeros, en su gran mayoría de nacionalidad alemana, y 321 tripulantes.

«Para hacer más cómoda la estancia en Vilagarcía de los pasajeros que permanezcan en la ciudad, la Autoridad Portuaria pone a su disposición un servicio lanzadera que conecta el muelle con la Oficina Municipal de Turismo», explican desde la institución.

El «Amadea» ya había visitado anteriormente Vilagarcía, siendo su última parada en el año 2022. Con la de ayer son cinco las escalas de crucero que ha recibido el puerto arousano en este año.

En todo caso, el Puerto de Vilagarcía no podrá igualar las cifras de 2024, ya que el año pasado atracaron ocho cruceros, con 2.000 pasajeros, unas cifras muy superiores a las de este 2025.

Sí está siendo un año mejor en cuanto a tráficos de mercancías, gracias sobre todo a la creación de una línea semanal con Países Bajos de transporte rodado (ro-ro).

En otro orden de asuntos, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria se reúne este mediodía en la sede de la institución.