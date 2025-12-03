Tania García, sobre la subida de las multas leves: «Solo afecta a los infractores»

«El Partido Popular puede estar tranquilo: las multas solo afectan a los infractores, a menos que ahora se dediquen a defender a quienes aparcan en zonas de carga y descarga, en zonas peatonales o se saltan las líneas amarillas». Así resumió ayer la portavoz del gobierno y concejala de Seguridad de Vilagarcía, Tania García, la última «ocurrencia» del PP local, que en la víspera criticó al ejecutivo local por subir el importe de las multas leves de tráfico, de 40 a 100 euros, que quedarán en 50 en caso de pronto pago.

Tania García les acusa de «tirarse a la piscina» sin comprobar que había agua antes, y recuerda al PP que «la unificación de las multas leves no es algo que el Ayuntamiento hubiera pensado, sino una transposición a la normativa local de lo establecido en un Real Decreto de 2015 aprobado por el Gobierno central del Partido Popular. Si creen que hay un afán recaudatorio en esto, lo que deberían hacer es preguntarle a Mariano Rajoy por qué lo hizo».

En este sentido, la portavoz del ejecutivo asegura que si Ravella hubiese querido recaudar más dinero, «no habríamos tenido las tasas e impuestos congelados durante diez años».

En todo caso, el Concello de Vilagarcía aduce que «quienes deberían preocuparse son quienes cometen las infracciones, y que son una minoría en comparación con la gran mayoría que sí cumple las normas».

Además, señala que «en los últimos años el Ayuntamiento ha creado 2.400 plazas de aparcamiento, a las que se añadirán 284 más en el aparcamiento de Xoán XIII y otras 80 en el de A Concha, con bonificaciones incluidas para los vecinos de Vilagarcía».

Para finalizar, Tania García responde al PP que los «problemas de movilidad» a los que se refieren los conservadores suelen estar relacionados con infracciones «menores», como ocupar las zonas de carga y descarga de comerciantes o aparcar en zonas peatonales.