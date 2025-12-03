Rubén Simeó y la Banda de Ribadumia unen su talento
Ribadumia
La Banda de Música Municipal de Ribadumia celebrará un concierto especial el 14 de diciembre (20.00 horas), en el Auditorio de Ribadumia, junto al reconocido trompetista gallego Rubén Simeó.
Las entradas tienen un coste de 10 euros, y están disponibles en la página web de la formación, en el bar O Santiaguiño y en la misma taquilla el propio día del concierto.
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- Un coche con heroína desató la operación con excavadoras de la Policía Nacional en Arousa
- O Salnés tiene dos alcaldes entre los quince mejor pagados de Galicia
- Los «larpeiros» abren boca con 160 kilos de centollo
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- Galicia se sacude el episodio tóxico enviando mejillón a Italia y Francia
- Ordenan investigar al arquitecto municipal de Meaño por la planta de A Pedreira