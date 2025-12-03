Rubén Simeó y la Banda de Ribadumia unen su talento

La Banda de Música Municipal de Ribadumia celebrará un concierto especial el 14 de diciembre (20.00 horas), en el Auditorio de Ribadumia, junto al reconocido trompetista gallego Rubén Simeó.

Las entradas tienen un coste de 10 euros, y están disponibles en la página web de la formación, en el bar O Santiaguiño y en la misma taquilla el propio día del concierto.