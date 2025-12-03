Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rubén Simeó y la Banda de Ribadumia unen su talento

Diego Doval

Ribadumia

La Banda de Música Municipal de Ribadumia celebrará un concierto especial el 14 de diciembre (20.00 horas), en el Auditorio de Ribadumia, junto al reconocido trompetista gallego Rubén Simeó.

Las entradas tienen un coste de 10 euros, y están disponibles en la página web de la formación, en el bar O Santiaguiño y en la misma taquilla el propio día del concierto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents