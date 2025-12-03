El Refugio busca un hogar urgente para Hoff: «Ayúdalo a no morir en una jaula»
El anciano pastor alemán se deteriora en las instalaciones de la protectora
El Refugio de Animales de Cambados está reforzando su campaña de promoción de adopciones de los casos más urgentes. Entre ellos está el de Hoff, un pastor alemán que supera ampliamente la década, así que su estancia en las instalaciones de la protectora está siendo difícil.
De hecho, los voluntarios mandan un mensaje muy claro: «Ayúdalo a no morir en una jaula. Solo pide un hogar tranquilo. Ahora pasa frío y soledad. Se desorienta, se queda atascado en las esquinas, aparece muchas veces tirado sobre sus propias necesidades y cuando está suelto se queda fuera bajo la lluvia, el frío y la humedad, sin saber volver dentro».
El paso del invierno en los caniles del Refugio «será una tortura y se está apagando muy rápido» y por eso hace un llamamiento para un animal del que también destacan su buenas cualidades, llevándose bien con otros perros y gatos.
También cuentan que su historia es la triste realidad de otros casos que han recibido: «Es el típico perro de finca, que se pasó la vida atado». Cuando llegó a ellos, su estado les dejó «sin palabras, tras años de abandono», pero ahora no tiene nada grave, solo «la falta de un hogar».
