Reaparecen las puntas y clavos en San Vicente
Alguien se dedica a esparcirlos para dañar vehículos por las carreteras y caminos del lugar de Cacheirás
M. Méndez
Los vecinos del lugar de Cacheirás, en San Vicente de O Grove, denunciaron en repetidas ocasiones durante el último lustro la periódica aparición de clavos y tornillos tirados en la carretera, lo cual provocó daños en diferentes vehículos.
Siempre se pensó que era un ataque intencionado por parte de algún vecino del lugar, pero nunca se resolvió el misterio, o al menos no, policial o judicialmente.
Ahora vuelven a escucharse las voces críticas e indignadas de aquellos que vuelven a sufrir los pinchazos provocados por esas puntas oxidadas que aparecen tiradas en las carreteras y caminos de Cacheirás.
«Está la calle llena de tornillos y clavos, y yo ya he pinchado dos veces», decía una mujer el año pasado por estas fechas. «Han vuelto a aparecer los clavos, y son un peligro para coches, bicis, motos e incluso peatones», aduce ahora.
