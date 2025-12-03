El presupuesto de Valga vuelve a superar los 9 millones

El gobierno del PP de Valga aprobó en pleno –con el rechazo de PSOE y BNG– un presupuesto para 2026 que asciende a 9.167.972 euros, en el capítulo de gastos , y pretende obtener ingresos por valor de 9.442.972 euros, generando así un superávit de 275.000.

Así lo destaca el gobierno de José María Bello Maneiro, que además hace hincapié en que se destinarán 3,2 millones a inversiones reales, entre las que se encuentran la creación del parque acuático de la laguna de Porto Piñeiro y el acondicionamiento del entorno de la capilla de A Devesa y la iglesia de Campaña. Sin olvidar las mejoras previstas en el saneamiento y la ampliación de sendas peatonales.

En cuanto a otros gastos previstos, el ejecutivo cita los 150.250 euros destinados a Seguridad y Movilidad Ciudadana; los 565.112 para Vivienda y Urbanismo y 1,2 millones para Bienestar Comunitario.

También son llamativas la partida de 1,1 millones de euros para Medio Ambiente y la de 1,2 millones para Servicios Sociales.

Fomento del Empleo (749.249 euros), Educación (535.150), Cultura (451.500), Deporte (987.244 euros), Comercio, Turismo y Empresa (365.273 euros), Infraestructuras (626.393 euros) y Servicios Generales (656.560 euros) son otros capítulos representativos del proyecto económico y político de José María Bello Maneiro.

Un alcalde que quiso remarcar que habrá otras muchas inversiones, citando como ejemplo que en el presupuesto del presente ejercicio eran de 2,7 millones y, sin embargo, «en lo que va de año se ejecutaron obras que superan los 9,4 millones».

Por cierto, que en otro pleno se trató la moción del BNG solicitando la puesta en valor del entorno de la Capela da Saúde, en Casal de Eirigo, aprobándose la propuesta por unanimidad después de que el alcalde explicara que desde julio de 2024 ya dispone de proyecto para ello, por lo que únicamente queda encontrar financiación.

Mejora de instalaciones deportivas

De las inversiones reales previstas destaca la mejora de instalaciones deportivas, para las que se aprobó en el mismo pleno –con los votos a favor del gobierno y el BNG y la abstención del PSOE– un crédito extraordinario de 700.483 euros, con cargo al Fondo de Cooperación do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Se pretende así reponer el césped artificial y las gradas en el área deportiva de Campaña; además de reparar el graderío, vestuarios, riego y drenaje en el campo de fútbol de Baño y reacondicionar el polideportivo de Beiro.