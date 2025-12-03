O Salnés recolecta más de 17.000 kilos de comida para el Banco de Alimentos, superando las expectativas

La comarca de O Salnés demostró un más que notable compromiso solidario con la Fundación Provincial Banco de Alimentos al reunir más de 17.000 kilos de comida durante la campaña Gran Recogida celebrada los días 7 y 8 de noviembre. Esta cifra forma parte de los más de 325.000 kilos alcanzados a nivel provincial, lo que supone superar, un año más, el objetivo marcado por la entidad.

El balance global incluye tanto los productos entregados físicamente en los supermercados como las aportaciones económicas realizadas al pasar por caja, así como las donaciones efectuadas en cadenas de alimentación adheridas a la campaña. En la mayoría de los establecimientos la iniciativa se desarrolló en formato mixto, con presencia de voluntariado y recogida económica, mientras que en otros las donaciones se canalizaron únicamente a través de aportaciones monetarias que se prolongaron, incluso, hasta mediados del pasado mes de noviembre.

Gracias a la respuesta de la ciudadanía, la Fundación Provincial Banco de Alimentos podrá garantizar el abastecimiento de sus almacenes de Vigo y Pontevedra, al menos, hasta la primavera de 2026. De este modo, se cubrirán las necesidades básicas de más de 20.000 personas en situación de vulnerabilidad atendidas por la entidad en toda la provincia.

En el caso concreto de O Salnés, la Gran Recogida se desarrolló en 25 supermercados de Vilagarcía, Cambados, O Grove, Sanxenxo, Ribadumia, Vilanova y Catoira. Más de 200 voluntarios participaron en los puntos de recogida, a los que se sumó una importante representación del alumnado de la comarca: más de 70 estudiantes de una docena de centros educativos se implicaron en la campaña solidaria junto a su profesorado.

Tomaron parte en la iniciativa el colegio San Francisco y el Sagrada Familia-Filipenses de Vilagarcía, el CPI de Catoira, los institutos vilagarcianos de O Carril, Cotarelo Valledor y Castro Alobre, el IES A Basella de Vilanova, IES Francisco Asorey e IES Ramón Cabanillas de Cambados, el IES Meaño, el CPI de Ribadumia y el IES Vilalonga.

La campaña contó también con el apoyo de agentes veteranos de la Subdelegación de Acción Social de la Guardia Civil de Pontevedra, que volvieron a enfundarse los petos azules en O Salnés, y con la Brigada Galicia VII de la Brilat que asumió tareas logísticas, encargándose del transporte de una parte importante de la mercancía donada en diferentes superficies comerciales de la provincia.

En la actualidad, la Fundación Provincial Banco de Alimentos atiende a más de mil personas en situación de vulnerabilidad en la comarca de O Salnés. Lo hace a través de entidades benéficas como la asociación San Vicente de Paúl, la iglesia evangélica Buenas Noticias, la asociación Lar Pro Saúde Mental, Cáritas Interparroquial de Arousa o la asociación Banco de Alimentos de Vilalonga.

Desde la entidad promotora de esta campaña reconocen su satisfacción por la altísima cantidad de alimentos recolectados subrayando que «un año más, se ha superado el objetivo marcado». En la misma línea, hacen extensivo su agradecimientos a la masiva respuesta popular que ha hecho posible esta iniciativa. «Gracias a la empatía y enorme generosidad demostrada por la ciudadanía se ha hecho posible». Un agradecimiento que hacen extensivo a todos los voluntarios y escolares que quisieron mostrar todo su músculo solidario.