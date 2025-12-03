O Grove inicia la reforma del local vecinal de Meloxo y Portos reparará el paseo

El Concello de O Grove ha iniciado la remodelación del local de la asociación de vecinos de Porto Meloxo a la que destinará 25.000 euros. Asimismo anunció que Portos de Galicia reparará el paseo de madera hasta la zona del muelle.

El alcalde, José Cacabelos, y la concejala de Obras, Ángeles Domínguez, visitaron los trabajos, que consisten en la retirada de todo el suelo de madera para su sustitución; el arreglo del tejado, que presenta goteras y filtraciones y genera muchos problemas, y el cambio de la cristalera.

Asimismo realizarán una poda de la vegetación existente en la entrada, de los árboles y arbustos, «así que vamos a arreglar un poco todo esta zona, pues se completará con una actuación prevista por Portos de Galicia», expuso el regidor.

Según le ha trasladado, consistirá en el arreglo del paseo de madera que va hasta la zona del muelle y en el primer tramo, ambas administraciones están evaluando la posibilidad de cambiar ese material por jabre compactado porque «sería mas fácil de conservar y mantener en el futuro», apuntó Cacabelos. El siguiente seguiría de madera.