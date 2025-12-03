Otro motivo de enfado con el asfaltado de Fontecarmoa
Dicen tener un gran charco que no había antes del asfaltado
R.A.
Vilagarcía
Algunos ciudadanos se enfadaron hace días con el asfaltado de la calle Fontecarmoa –en Vilagarcía de Arousa–, porque si bien era una mejora muy necesaria –y demandada hasta la saciedad–, parece ser que avisaron a los residentes sobre el comienzo de los trabajos.
De ahí que algunos se quedaran «atrapados» en sus casas, sin poder sacar los coches, a causa de la presencia de maquinaria y las propias obras.
Superado ese percance, ahora están más molestos aún, porque resulta que tras la reposición de la capa de rodadura «se forma una gran poza donde no la había».
Llegan a decir algunos residentes que es «como tener una piscina a la puerta de casa, dificultando la entrada y salida a pie».
