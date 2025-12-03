Más de la mitad de los municipios de Arousa perdieron población en 2024

Siete de los doce municipios de O Salnés y Ullán perdieron población en 2024, según los datos censales publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, y con datos a 1 de enero de este año, los ayuntamientos que habían perdido habitantes con respecto a 2023 eran O Grove, Meaño, Meis, Pontecesures, Ribadumia, Vilanova y A Illa.

En cualquier caso, la comarca de O Salnés tiene más vecinos que el año anterior, gracias al crecimiento de Cambados, Sanxenxo y Vilagarcía. En el Ullán, también ganaron habitantes Catoira y Valga. Eso sí, el crecimiento demográfico se ha ralentizado.

Los municipios de O Salnés sumaban en 2023 en torno a 110.500 habitantes. Al año siguiente, esa cifra se había elevado hasta los 110.720, lo que significa un incremento aproximado de 200 personas. Sin embargo, en 2024 la cifra de población oficial de O Salnés ascendió a 110.788 personas, solo 68 más que el año anterior.

De este modo, aunque la comarca arousana esté mejorando sus registros demográficos, lo hace a un ritmo muy moderado y de forma heterogénea, pues el balance es negativo en más de la mitad de las localidades. Además, se confirma la tendencia decreciente en ayuntamientos que en el pasado tuvieron más de 5.000 empadronados, y que ahora se alejan cada vez más de ese umbral.

Por municipios

Vilagarcía de Arousa es el municipio más poblado de O Salnés, con 37.975 habitantes. El ayuntamiento ganó 144 residentes durante 2024, lo que le permite aproximarse a la barrera de los 38.000 vecinos, que superará probablemente en el próximo censo oficial si se mantiene la tónica demográfica actual.

El segundo concello más poblado de la comarca es Sanxenxo. A 1 de enero pasado tenía 17.990 habitantes, según el INE, frente a los 17.898 de 2023. Por lo tanto, también está cerca de rebasar una barrera, en su caso la de los 18.000 vecinos censados.

Cambados figura con 13.863 habitantes, una treintena más que en el balance anterior. O Grove aparece en cuarta posición de la comarca, con 10.877 residentes. En este caso, son nueve menos que en el año 2023.

Vilanova de Arousa tenía a 1 de enero a 10.182 personas empadronadas, según el INE, frente a las 10.238 del anterior balance, correspondiente a 2023.

Ya por debajo de los 10.000 habitantes, el dato oficial de Meaño para los próximos meses será de 5.235 habitantes (unos 30 menos que en 2023). En Ribadumia también pasan de los 5.000 vecinos (suman 5.171), pero la tendencia es negativa, pues el año anterior tenían unos 30 más. A Illa de Arousa cuenta con 4.813 (40 menos); y Meis, 4.682 (una veintena menos que en 2023).

En el Ullán, Valga creció mucho durante 2024, pasando de 5.683 vecinos a 5.780: También es positivo el saldo de Catoira, pues cerró 2024 con 3.275 vecinos, media docena más que el año anterior. Finalmente, Pontecesures perdió casi una veintena de vecinos, para quedarse en 3.073.