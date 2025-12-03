Una mirada arousana a la gastronomía del Yangtzé

El chef grovense Francisco Lorenzo recorrió durante meses el río Yangtzé en 2016. Aquel viaje fluvial entre las ciudades de Chongquing y Yichang le llevó hasta decenas de aldeas y poblaciones chinas, en las que se empapó de las técnicas gastronómicas tradicionales de la región.

Ese fue el germen de un proyecto que diez años después verá la luz en forma de libro, «Imperial Fusion: A culinary journey along the Yangtze river» («Fusión Imperial: un viaje culinario por el río Yangtzé»). El volumen es un homenaje de Francisco Lorenzo a la gastronomía del gigante asiático.

El chef arousano viaja hoy a China, y el día 10 firmará en Chongquing un acuerdo cultural y filantrópico vinculado a la edición del libro, ya que una parte de los beneficios por la venta del mismo se destinarán a proyectos sociales y culturales de las comunidades que viven a orillas del Yangtzé. «Imperial Fusion» es un libro en el que Lorenzo recoge decenas de recetas de las ocho grandes cocinas regionales chinas y, en la parte final, el autor reinterpreta, con la mirada de un cocinero europeo, como podrían ser los menús en la casa imperial de la época.

La firma del acuerdo cultural se formalizará, como no podía ser de otro modo, sobre las aguas del Yangtzé, ya que el acto se hará a bordo del «Yangtzé Explorer», considerado el barco más emblemático de este río, uno de los más grandes del mundo. «Es un barco singular, de alto nivel, reconocido por su carácter icónico en la navegación del Yangtzé», sostiene Francisco Lorenzo.

El lanzamiento mundial del libro está previsto para el primer trimestre de 2026, con una primera edición en chino, a la que seguirán otras en lengua inglesa y española, incluyendo distribución en Galicia. De este modo, el público occidental podrá aproximarse a una cocina que, más allá de las recetas más populares, es poco conocida por el gran público, pero que según el chef grovense tiene similitudes culturales con Galicia.

Cita por ejemplo el «hong shao rou», un estofado de cerdo en cocción lenta, acompañado de verduras estofadas, que «no es técnicamente igual al cocido gallego, pero comparte su misma esencia: es un plato largo, invernal, familiar y profundamente cultural». Lorenzo también encuentra similitudes entre el gran plato del invierno gallego y la gastronomía china a través del «mei cai kou rou», un plato de cerdo al vapor acompañado de col fermentada. «Es una preparación habitual en el sur de China y también comparte esa lógica de plato doméstico y tradicional».

Este libro, el primero de Francisco Lorenzo, es coherente con la carrera de este chef arousano, basada siempre en el mestizaje de culturas y gastronomías. Porque, para él, los alimentos y la forma de cocinarlos son «un lenguaje de encuentro». De hecho, con este libro pretende tender un puente entre Galicia y China. Porque para él, la gastronomía, «es una forma de preservar la memoria, reconocer la identidad y unir dos orillas que comparten el mismo respeto por el origen».