Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejora del saneamiento en la estación

Mejora del saneamiento en la estación

Mejora del saneamiento en la estación

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) anuncia trabajos de reposición de la red de saneamiento en el entorno de la estación de tren de Vilagarcía. Invertirá alrededor de 39.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents