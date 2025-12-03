Meis ofrece una licencia de taxi sin coste, pero con condiciones

El Concello de Meis ofrece una licencia de taxi sin coste por la concesión, pero con la condición de que cubra los desplazamientos del alumnado del CRA para los servicios del plan madruga y del comedor entre los centros.

Así lo explica la alcaldesa, Marta Giráldez, indicando también que, del mismo modo, puntuará el ofrecimiento de una rebaja fija sobre las tarifas oficiales en este tipo de viajes.

En concreto, ambas cuestiones valdrán 20 puntos cada una en el baremo que regirá la elección de ofertas. Respecto a esta última, se aplicará en diferente tramos en función de si la rebaja va entre el 20 y el 5 por ciento.

Los interesados tienen hasta el próximo día 18 para presentar sus propuestas a la concesión de esta plaza de taxi, la número 3, cuya parada está en O Mosteiro y que no tiene duración indefinida.

Otros aspectos que contarán a la hora de que la mesa de contratación elija una u otra será la antigüedad en la profesión, con hasta un máximo de 30 puntos. Asimismo se valorará el tipo de vehículo, si es adaptado para el transporte de personas con movilidad reducida, serán diez puntos.

Según las bases publicadas por el Concello, la apertura de las plicas para estudiarlas se realizará el 2 de febrero del próximo año.