Arousa registra una ligera caída del paro en noviembre

Los concellos de O Salnés y el Ullán firmaron en noviembre un mes con mejores cifras de paro que con respecto al mismo periodo del año pasado, consolidando una reducción paulatina del desempleo que, a principios del 2024, suponía en la primera comarca más de 5.400 personas.

En concreto, las cifras más recientes aportadas ayer por la Xunta señalan que las localidades de esta misma suman un total de 4.159 parados, lo que supone una ligera reducción respecto al mes de octubre. Más detalladamente, hay 27 personas menos buscando una ocupación.

No obstante, la caída no se produce en todas y se nota especialmente en Sanxenxo al ser noviembre un momento de bajada del turismo, uno de los sectores con más peso. Así, esta villa tiene 22 parados más y le siguen Meaño (4) y Meis (11).

En el resto se registra un descenso liderado por Vilagarcía (38 menos) y continuado por Cambados (19); O Grove,Vilanova y A Illa (dos menos en cada caso) y Ribaumia, que tiene un parado menos.

A esto hay que añadir la cifra de personas que ya no tenían empleo en octubre y que son 316. Y en cuanto a los sectores, el de servicios vuelve a aglutinar el mayor número de personas demandantes con 2.921, seguido de la industria (451), la construcción (289) y la agricultura y pesca (182).

En cuanto a otros datos del perfil del desempleado, el mayoritario es una mujer con una edad superior a los 25 años. Esta franja de edad supone en la comarca de O Salnés 3.919 personas frente a las 240 más jóvenes que están anotadas al Servizo Galego de Colocación.

Respecto al Ullán, la cifra más negativa la presenta Catoira, que ha ganado seis vecinos sin ocupación laboral, mientras que Pontecesures y Valga han encontrado trabajo para 12 y 7 personas, respectivamente.

Así, teniendo en cuenta la suma de los tres municipios, hay 445 desempleados, lo cual son trece menos y de los cuales, 24 tienen menos de 25 años y 421 superan esta edad. Los servicios también son el ámbito donde más se destruye empleo. Y en todo este cómputo, hay 26 vecinos que ya no tenía un trabajo antes.

Desde la Unión Profesional de Autónomos (UPTA) destacan que noviembre cerró con los «mejores datos de afilados» al régimen específico, RETA, al sumar en Galicia un total de 349 activos con respecto a octubre. No obstante, reclaman medidas ante «problemas estructurales en materia fiscal, de pensiones y seguridad laboral».