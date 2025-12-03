Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El libro sobre la toponimia de A Illa se presenta el viernes

Diego Doval

A Illa

El Centro da Interpretación da Conserva de A Illa acoge el viernes a las 19.00 horas la presentación del libro «Do Campelo a Carreirón: guía da toponimia da Illa de Arousa» escrito por Helena Domínguez.

La publicación se presenta como «una obra imprescindible para conocer y preservar la tiponimia tradicional del municipio en un recorrido por la memoria colectiva».

