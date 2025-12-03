Fajardo propone poder aparcar gratis 15 minutos en Xoán XXIII
A.M.
Vilagarcía
Tal y como había anunciado en el pasado pleno, el concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo, ha presentado alegaciones a la nueva ordenanza reguladora del aparcamiento subterráneo de Xoán XXIII. Entre las propuestas realizadas por Fajardo se encuentra la de permitir el aparcamiento gratis durante 15 minutos para todos los usuarios, para permitirles realizar gestiones rápidas, «y evitar dobles filas» en la calle. Otras sugerencias son crear abonos de 40 euros mensuales para los coches de los empadronados, y de 10 para las motos, o extender los descuentos a los parados de larga duración, los pensionistas y familias monoparentales.
