El estudio del CIMA dará una «foto de familia» de la vieira en la ría de Arousa

La vieira no ha recibido tanta atención en los últimos años como el resto de bivalvos, en lo que a un seguimiento de su población y capacidad de reemplazo se refiere. Esto cambiará con la investigación que está desarrollando el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), avanzada por este diario y que se extenderá hasta mediados de 2028. Así las cosas, será como hacer un seguimiento a una generación de la ría de Arousa, donde hay preocupación en el sector por su escasez, sobre todo en zonas exteriores.

Y es que, también a diferencia de otras especies de moluscos, tarda más tiempo en alcanzar el tamaño comercial - como dos o tres años más-, lo cual es una «complejidad» a la hora de estudiar la estructura poblacional y la capacidad de reemplazo de este recurso.

Así lo indica el director del centro de Corón, Carlos Gabín, que está en la primera fase de la investigación; la del muestreo, que realiza en colaboración con la Cofradía de Cambados. En la época actual es cuando están en carne y, de hecho, es el momento de explotación y la campaña de este año está pendiente de concretar los detalles con la previsión de empezar a mediados de mes.

Seguirán sucesivamente en el otoño y la primavera de las siguientes anualidades, que es «cuando suele haber más alimento y destinan su energía a crecer y reproducirse», indica el investigador sobre esta última estación del año.

Metodología

Para conseguir su objetivo, de hacer como una especie de «foto fija» de sus poblaciones, con su distribución, tallas si hay comercial o no, si hay reemplazo para la próxima pesquería... se han programado una serie de lances en las diferentes zonas de extracción y con una orientación y duración determinadas que permitan cubrir un recorrido. De este modo, pueden realizar ese censo de individuos con datos biométricos, es decir, con sus características físicas (tamaño, peso...).

Posteriormente, los científicos estudiarán todos los datos y obtendrán un informe de conclusiones que trasladarán a la Consellería do Mar con el fin de que adopte las decisiones que estime oportunas. De hecho, cabe recordar que la administración de Marta Villaverde hizo este encargo al reputado centro a petición del pósito cambadés, que el año pasado cerró una mala campaña y mira con preocupación la escasez, sobre todo en bancos naturales que siempre eran muy abundantes.

Gabín indica que completarán lo necesario con los seguimientos que desde hace años realiza esta institución cambadesa, que cuenta con la principal flota dedicada a la vieira en la ría arousana.

Asimismo señala la importancia de contar con «series históricas más o menos largas. Es lo ideal para este tipo de análisis de poblaciones». También que así saben que el cambio de factores como «las condiciones ambientales y los fenómenos meteorológicos más intensos están afectando a toda las poblaciones».