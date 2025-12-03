El Concello solicita terrenos para ganar espacios públicos en Vilariño

El Concello de Cambados ha solicitado la titularidad de varias fincas sobrantes de concentraciones parcelarias para contar con terreno dotacional en la parroquia de Vilariño y poder desarrollar en un futuro espacios dedicados a los vecinos.

El alcalde, Samuel Lago, explica que presentaron la petición al Banco de Terras autonómico y precisamente ayer mantuvo una reunión con responsables de otras administraciones locales, convocadas por la autonómica para revitalizar determinados terrenos.

En concreto, sobrantes de concentraciones parcelarias sin entidad suficiente o de titularidades desconocidas y que han quedado en tierra de nadie.

La capital del albariño tiene varios en esta situación, procedentes de las concentraciones de Oubiña y Vilariño, pero de pequeño tamaño. De hecho, presentó una solicitud formal respecto a dos últimos pertenecientes a esta última parroquia y que juntos suman unos 800 metros cuadrados.

Posibilidades

«Nos interesa tener espacios como estos en el rural para dedicarlos en un futuro al disfrute de los vecinos. Instalando por ejemplo un parque biosaludable o para la plantación de frutales como hecha con los niños nacidos en cada año», exponía el regidor.

Así las cosas, se trata de planes incipientes, pero el Ayuntamiento ha visto la oportunidad de sumar estos terrenos que, por otra parte, están destinados al abandono y a que nadie se haga cargo de ellos.

En este sentido cabe recordar que en los últimos tiempos ha realizado una iniciativa similar con la recuperación de espacios naturales con vistas destacadas, creando una ruta de miradores dotadas con mobiliario urbano, paneles sobre los valores ecológicos de cada zona, juegos, esculturas decorativas...

También junto con la Mancomunidade do Salnés, dentro de su proyecto de mejora de las dotaciones de sus rutas xacobeas, con la habilitación de áreas de descanso en diferente enclaves de la comarca. Así, por ejemplo, se creó el mirador de A Barca, en Castrelo, donde se instaló un gran columpio aunque, desafortunadamente, lo robaron en uno de los actos vandálicos que viene registrando Cambados y que fueron denunciados por el Concello.