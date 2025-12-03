Chocan contra un viñedo y abandonan el coche en Cambados

El servicio de Emerxencias del Concello de Cambados atendió la pasada noche un accidente de tráfico con cierto misterio. Recibieron una alerta por una salida de vía en Oubiña, pero cuando llegaron al lugar solo encontraron un coche entre unos viñedos.

Aparentemente, el vehículo se había salido de la carretera PO-300 en el tramo que discurre por esta parroquia y se adentró en una finca de viñedos derribando un par de postes del emparrado en su trayectoria.

No obstante, el ocupante o los ocupantes habían abandonado el lugar antes de la llegada de los efectivos cambadeses y de la Guardia Civil de Tráfico, que se encarga de las diligencias para encontrar al conductor y al propietario del turismo.

Así las cosas, se desconocía si hubo heridos y el vehículo presentaba importantes daños, sobre todo en un de los laterales.