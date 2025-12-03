Catoira acusa a la Diputación de «racanear» en seguridad vial

El Concello de Catoira acusa a la Diputación de «racanear» con la seguridad vial en el municipio. Y es que considera «insuficiente» el tramo de cunetas transitables que está ejecutando en al EP-8703 y porque que, a pesar de «ser una actuación muy sencilla, de elementos prefabricados, la están haciendo a cachos sueltos», se quejó el alcalde.

Según Xoán Castaño, actualmente se ejecuta un tramo de 135 metros que se suma a anteriores, con lo cual, «en tres años llevamos 335 metros frente a los tres kilómetros que faltan por mejorar». De hecho, ha presentado varias solicitudes, asegura, pidiendo que se haga en todo el trayecto porque «a este ritmo no llegan ni 15 años para completar toda la carretera», pero sus peticiones «han sido desoídas».

Alerta de que «los accidentes y las situaciones de peligro son constantes» y que por ello pide una actuación «mucho más amplia y digna». Detalla que en el tramo de ahora, que une As Areas con Tarrío, en las inmediaciones de la iglesia, las personas «tienen que caminar directamente por la carretera porque no hay itinerarios peatonales ni espacios transitables, si no directamente zanjas».

También afirma que la situación «es especialmente grave ya que el ancho de la vía no permite el cruce de dos vehículos. Tendremos que esperar a que ocurra una desgracia para que la Diputación actúe», lamenta.