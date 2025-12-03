Cáritas Interparroquial Arousa celebra una nueva edición de su festival solidario este viernes en el Auditorio de Vilagarcía

El Auditorio de Vilagarcía acogerá este viernes (20.00 horas) una nueva edición del festival solidario a favor de Cáritas Interparroquial Arousa, una cita que alcanza ya sus 28 ediciones y que se ha convertido en uno de los eventos benéficos más consolidados.

La directora de Cáritas, Mar Viqueira, subrayó la importancia de una gala que va mucho más allá de la recaudación económica: «Es un orgullo para Cáritas Interparroquial de Arousa. No solo por la solidaridad y la ayuda económica, sino también por la visibilidad de una institución que desarrolla una labor inmensa los 365 días del año».

Viqueira quiso destacar, de forma especial, el trabajo de la voluntaria Loli Piñeiro, alma mater del festival. También destacó la colaboración del Concello de Vilagarcía, «así como de todas las personas y colectivos que se han implicado en la organización».

Por su parte, Loli Piñeiro García recalcó el sentido solidario de la iniciativa: «Hay muchas personas necesitadas y no me cuesta trabajo preparar esta gala», afirmó, antes de agradecer la participación de los grupos Arosa Bay, Cantos da Terra y Lendaria, que serán los encargados de poner la música y la animación sobre el escenario. Las formaciones, también representadas en el acto de presentación, coincidieron en su agradecimiento a Cáritas y en su orgullo por participar.

Las entradas se pondrán a la venta el mismo viernes, a partir de las 17.00 horas, en la taquilla del propio Auditorio. Tanto Cáritas como la organización confían en lograr la mayor participación posible para recaudar fondos destinados a las personas más vulnerables de la comarca. «Esperamos la mayor participación en esta gala para recaudar lo más posible para esta gente necesitada», concluyó Piñeiro.