Agrede a un policía fuera de servicio en presencia de su mujer y sus hijas

Un agente de la Policía Nacional de Vilagarcía fue agredido en presencia de su mujer y sus hijas, ambas menores, cuando se encontraba fuera de servicio.

Sucedió el sábado por la noche, cuando la familia regresaba a su domicilio y un conocido delincuente habitual se encontró con ellos en el rellano de un inmueble.

Tras reconocerlo e identificarlo como policía, el individuo «lo amenazó con ir a por un cuchillo para rajarlo», según denuncia la Confederación Española de Policía (CEP), que usa esta agresión como ejemplo de «la impunidad de los delincuentes» y la indefensión de los agentes «ante la falta de leyes contundentes que los protejan de los violentos».

El relato de los hechos indica que, tras recibir las amenazas, el policía trató de evitar que su familia sufriera daños, por lo que se interpuso entre las niñas y el agresor, siendo golpeado en varias ocasiones.

Un coche patrulla de la Policía Nacional de Vilagarcía en el centro de la ciudad. / M. Méndez

En el forcejeo trató de inmovilizar al delincuente, que inmediatamente emprendió la huida, siendo detenido aquella misma noche para ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Vilagarcía.

Se le imputa un delito de atentado contra agente de autoridad, pero tras prestar declaración fue puesto «en libertad, sin ninguna medida cautelar», lamenta el sindicato policial antes de explicar que se solicitó una orden de alejamiento que no fue atendida.

Es por ello que la Confederación Española de Policía (CEP) anuncia que va a recurrir la denegación de medidas de dichas medidas cautelares y se personará como acusación particular «para defender los intereses de este agente y su familia».

Además de solidarizarse con ello, la CEP resalta que los hechos descritos «son de extrema gravedad, no por las lesiones, ya que por suerte no tenemos que lamentar lesiones graves en nuestro compañero, sino por la impunidad que existe hoy día hacia la figura de un agente de la Policía Nacional que es reconocido fuera de servicio».

Esa impunidad de la que habla el sindicato permite a un delincuente «agredir sin miramientos a un agente en presencia de su familia sin importarle las consecuencias».

Así lo denuncia el coordinador en Galicia de la CEP, Agustín Vigo, quien además sostiene que «la pérdida de autoridad ante la sociedad es consecuencia de la inacción del Gobierno de España, que ha permitido que se llegue a cotas de agresiones impensables».

El agresor fue detenido por la propia policía momentos después del ataque. / M. Méndez

De ahí que «unos 17.000 policías nacionales o guardias civiles sean agredidos anualmente con motivo de su profesión».

Estos hechos, que la CEP considera «aberrantes en un país democrático», son directamente achacados por el sindicato a «la postura del Ministerio del Interior que dirige el ministro Marlaska, quien les niega la condición de profesión de riesgo y cuyo partido político vota en el Parlamento Europeo una iniciativa promovida para que todo policía agredido tenga la consideración de pertenecer a una profesión de riesgo y que esa agresión sea tipificada como un eurodelito».

Esto lleva a José Javier Martínez, portavoz de CEP en Galicia, a decir que los policías se siente «desamparados y desprotegidos por quienes nos dirigen, negándonos lo que a otros sí conceden».

Un agravio que «nos hace estar preocupados por nuestra integridad cuando salimos a la calle a hacer nuestro trabajo y enfrentarnos a una delincuencia cada vez más violenta».

Razón por la cual «pedimos que cumplan sus promesas y dejen de discriminar a la policía de todos, que se nos considere como autoridad en el ejercicio de nuestra profesión y que se reconozca esta como de alto riesgo», remarca.