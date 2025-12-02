La Xunta detecta un vertido a O Con en Rodrigo de Mendoza

La Xunta, a través de Augas de Galicia, colaboró ​​recientemente en la eliminación de un punto de vertido de aguas residuales municipales al río de O Con a su paso por el centro de Vilagarcía de Arousa. El personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) detectó el incidente como parte de las labores rutinarias que se realizan en este municipio como parte de la campaña de inspección de la red fluvial.

La emisión se originó en un punto de vertido de aguas pluviales en la avenida Rodrigo de Mendoza, en la intersección con la calle Arzobispo Andrade, por lo que se tomaron muestras del caudal vertido. Los resultados de los análisis revelaron la presencia de contaminación microbiológica en la tubería de aguas pluviales, «lo cual se puso en conocimiento del Ayuntamiento para que adoptara las medidas pertinentes para corregir este vertido al dominio público hidráulico», señalan desde la Xunta de Galicia en un comunicado.

El Ayuntamiento informó posteriormente que había localizado una conexión irregular a la red de aguas pluviales desde una propiedad en esa calle y que la situación ya había sido subsanada. En una nueva inspección de la zona, técnicos de Augas de Galicia verificaron el cese de las aportaciones inadecuadas a través de la conducción de aguas pluviales, eliminando así la contaminación asociada a la misma.