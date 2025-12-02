Una vela para iluminar los cien primeros años de historia municipal
Cerería Diéguez homenajea al Concello de Pontecesures
Agustín Reguera, delegado territorial de la Xunta; Arturo Lores, el párroco de Pontecesures; Cándida Chaves, los escritores Fernando Cabeza y Cándido Duro, exconcejales como Luis Ángel Sabariz y Ángel Souto Cordo; la bibliotecaria María Teresa Gil García y Joaquín Diéguez, propietario de Cerería Diéguez, que estuvo arropado por su hermano José y sus padres Ignacio Diéguez Añino y Lolita Quintas.
Ellos fueron algunos de los protagonistas de la presentación de la vela especial elaborada por la citada empresa –fundada en 1844– para conmemorar el centenario del Ayuntamiento pontecesureño.
Un acto que también contó con la presencia de la alcaldesa, Maite Tocino, y del líder de la oposición, Juan Manuel Vidal Seage (PP).
La puesta de largo tuvo lugar en las instalaciones de la propia cerería pontecesureña, conocida también por disponer de tienda en la ciudad de Pontevedra.
