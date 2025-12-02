Valga recupera su pasado romano: el libro de Diego Piay Augusto analiza el patrimonio arqueológico del municipio

El Auditorio de Valga acogió la presentación del libro «O territorio de Valga en época romana. Do asentamento dos Cileni á villa Valliga», del historiador pontevedrés Diego Piay Augusto. En el acto, el autor estuvo acompañado por el alcalde, José María Bello Maneiro, y por el secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García. La obra, publicada por Hércules de Ediciones, está disponible en gallego y castellano.

El libro busca recuperar el pasado antiguo de Valga y poner en valor su patrimonio arqueológico. Piay sitúa al municipio en el centro de dos grandes debates históricos: la posible localización de la Turris Augusti, un monumento dedicado al emperador Augusto que, según las fuentes clásicas, podría situarse en la parroquia de Campaña, y el lugar de enterramiento de Prisciliano, que algunas teorías ubican en el yacimiento de Os Martores. El autor defiende la relevancia de este enclave y lamentaque aún no se hayan realizado excavaciones arqueológicas en profundidad.

A partir del análisis de los distintos yacimientos del municipio, varios de ellos excavados por iniciativa del Concello, Piay reconstruye la evolución de Valga tras la conquista romana. Entre sus conclusiones subraya la importancia del río Ulla como gran vía de tráfico comercial, lo que explica la aparición en sus márgenes de asentamientos como el conocido Mercado dos Mouros. También se refiere a la implantación de rasgos clave de la romanización: el culto a divinidades como Mercurio, necrópolis como las de Igrexa Vella y Os Martores, y el paso de la Vía XIX, una de las principales calzadas romanas del noroeste peninsular, que atravesaba el territorio valgués.

Con esta publicación, Valga da un paso más en la divulgación de su pasado romano y en la reivindicación de un patrimonio que aún guarda un notable potencial de investigación.

El libro ya está disponible en librerías y puede adquirirse también a través de la página web de Hércules de Ediciones, tanto en su versión gallega como castellana.