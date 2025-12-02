Siete empresas optan a abrir el nuevo acceso a la Vía Verde
REDACCIÓN
Vilagarcía
El Ayuntamiento de Vilagarcía decidirá entre siete ofertas la adjudicación de la construcción del nuevo acceso a la Vía Verde, que discurre por el antiguo trazado ferroviario entre Vilagarcía de Arousa y Caldas de Reis.
Este fue el número de empresas que participaron en la licitación de la obra, que permitirá a caminantes y ciclistas acceder al sendero natural de Rubiáns a través de un camino más accesible y universal que el actual de la calle Río de Abelle, que presenta una pronunciada pendiente y dificulta el paso de personas con movilidad reducida, bicicletas e incluso sillas de bebé. El nuevo acceso parte de la calle Charco.
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- Un coche con heroína desató la operación con excavadoras de la Policía Nacional en Arousa
- O Salnés tiene dos alcaldes entre los quince mejor pagados de Galicia
- Los «larpeiros» abren boca con 160 kilos de centollo
- O Grove: un centollo por 500 euros y una centolla, 390
- El buey irlandés se come al gallego
- Ordenan investigar al arquitecto municipal de Meaño por la planta de A Pedreira