Siete empresas optan a abrir el nuevo acceso a la Vía Verde

El Ayuntamiento de Vilagarcía decidirá entre siete ofertas la adjudicación de la construcción del nuevo acceso a la Vía Verde, que discurre por el antiguo trazado ferroviario entre Vilagarcía de Arousa y Caldas de Reis.

Este fue el número de empresas que participaron en la licitación de la obra, que permitirá a caminantes y ciclistas acceder al sendero natural de Rubiáns a través de un camino más accesible y universal que el actual de la calle Río de Abelle, que presenta una pronunciada pendiente y dificulta el paso de personas con movilidad reducida, bicicletas e incluso sillas de bebé. El nuevo acceso parte de la calle Charco.