El Sergas vacunó a 130 personas contra la gripe el sábado en el Hospital do Salnés

Un total de 135 personas, todas ellas de entre 60 y 69 años, acudieron el pasado sábado al Hospital do Salnés para vacunarse contra la gripe, en una jornada extraordinaria convocada por el Servicio Galego de Saúde (Sergas). A mayores, en el Hospital Provincial de Pontevedra, se inmunizaron 633 personas de la misma franja de edad. Eso sí, en el caso de Pontevedra, el personal sanitario estuvo vacunando sábado y domingo, y en el de O Salnés solo durante la jornada del sábado.

La Xunta de Galicia puso en marcha estas jornadas extraordinarias de vacunación debido al avance de la gripe, que este año se ha adelantado y que, previsiblemente, alcanzará su pico en dos o tres semanas, debido al aumento de las interacciones sociales que se esperan para los próximos días.

En el Hospital do Salnés ya se adoptaron también medidas especiales, tras un fuerte repunte de gripe A, hasta el extremo de que se han limitado las visitas y casi se ha universalizado el uso de la mascarilla.