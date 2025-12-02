Ravella acusa a Patrimonio de contradecirse con Jaureguízar

«El Ayuntamiento de Vilagarcía aún desconoce los argumentos que llevaron a Patrimonio de la Xunta a denegar la declaración de ruina técnica» de la Casa Jaureguízar, apuntaron ayer desde Ravella en un comunicado.

«La administración local tuvo conocimiento del fallo a través de un comunicado de prensa el viernes pasado, pero desde entonces ha estado esperando la resolución formal del expediente», añaden. Mientras tanto, desde el ejecutivo que dirige Alberto Varela apuntan que «la denegación de la ruina técnica es un argumento erróneo», porque, según el Ayuntamiento, «las declaraciones de ruina son competencia de los municipios, según el artículo 141 de la vigente Lei do Solo».

«Esto, a pesar de que la incoación de este expediente, que ya data de febrero, se realizó precisamente a petición de Patrimonio, y de ahí la reunión de septiembre, en la que se acordó seguir adelante. Será Patrimonio quien tendrá que explicar este nuevo giro en el guion», sostiene el gobierno local.

En segundo lugar, el Ayuntamiento también muestra su extrañeza por el hecho de que ahora la Xunta concede a la Casa Jaureguízar un importante valor patrimonial y cultural. Desde Ravella señalan que el edificio, «está catalogado, sí, pero porque así lo quiso el propio Ayuntamiento al elaborar el Plan Xeral de Urbanismo, no porque desde Patrimonio ni ningún otro organismo tuviera el mínimo interés en proteger esa casa que, al parecer, ahora es ‘patrimonio de todos los gallegos’».

Lo que el Catálogo indica expresamente en la hoja correspondiente es que el edificio del número 1 de la avenida Doutor Tourón es de arquitectura modernista, mientras que el del número 3 (la Casa Jaureguízar) «tiene un valor secundario». Así como el edificio modernista tiene un nivel de protección 8, el segundo más alto posible, lo que permite obras de rehabilitación interior, en el segundo, la Casa Jaureguízar, el nivel de protección es 4, es decir, «la adaptación al entorno y la puesta en valor de los bienes catalogados se tendrán en cuenta en el correspondiente estudio de detalle».

En ningún caso se hablaría del «importante valor patrimonial y cultural» al que alude la Xunta, concluyen en el Concello. La propuesta de Ravella pasa por conservar solo la fachada , y reformar todo el resto del edificio para adecuarlo a sus nuevos usos.